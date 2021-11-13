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بايدن يعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية

09:04 ص السبت 13 نوفمبر 2021
بايدن يعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه إزاء الوضع القائم على الحدود البيلاروسية - البولندية.

وقال بايدن، في تصريح الصحفيين وفق ما نقله البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، "هذا يدعو لقلق شديد، لقد أخبرنا روسيا وبيلاروسيا بأننا قلقون"، وذلك ردا على سؤال عن تقييمه للوضع مع اللاجئين على الحدود.

كان آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا قد توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

واتّهمت الدول الغربية، الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك أصدرته الخميس الماضي، بيلاروس بممارسة "استغلال منظّم للبشر" على حدودها مع بولندا بهدف "زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".​

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