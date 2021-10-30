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جونسون يحذر من "عصور مظلمة" بسبب أزمة المناخ

11:43 م السبت 30 أكتوبر 2021
جونسون يحذر من "عصور مظلمة" بسبب أزمة المناخ

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

روما - (د ب أ)

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مما أسماه "عصور مظلمة" جديدة في حالة عدم معالجة أزمة المناخ، في الوقت الذي ناشد فيه الاقتصادات الرائدة في العالم بذل المزيد من الجهد لخفض الانبعاثات الكربونية .

وشبّه جونسون، الذي كان يقف في مدرج الكولوسيوم التاريخي في روما على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين، تأثير تغير المناخ غير المقيد بسقوط الإمبراطورية الرومانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال إن "الحضارة يمكن أن تتخلف والتاريخ يمكن أن يسير في الاتجاه المعاكس". وتابع: "هذه تذكرة مهمة بأن الأمور قد تتحول إلى الأسوأ بشكل كبير".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا أزمة المناخ

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