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الأمم المتحدة تؤكد عقد لقاء مباشر بين مبعوثها إلى السودان والبرهان

07:39 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة تؤكد عقد لقاء مباشر بين مبعوثها إلى السودان والبرهان

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

نيروبي - (د ب ا):

أكدت الأمم المتحدة عقد لقاء بين مبعوثها الخاص إلى السودان فولكر بيرتس وقائد الجيش السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة فى الخرطوم اليوم الخميس أن بيرتس أبلغ البرهان خلال لقاء مباشر بضرورة إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين فورا، وطلب التواصل مع المعتقلين.

كان الجيش السودانى قد استولى على السلطة فى السودان يوم الإثنين الماضي.

وأعلن البرهان عن إبعاد كافة الوزراء المدنيين بالحكومة، كماأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

عبدالفتاح البرهان الأمم المتحدة السودان

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