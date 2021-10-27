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البنك الدولي يعلق دفعات الأموال المقدمة للسودان

07:40 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
البنك الدولي يعلق دفعات الأموال المقدمة للسودان

البنك الدولي

واشنطن - (د ب أ)

علق البنك الدولي دفعات الاموال المقدمة للسودان في أعقاب التحرك العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "أشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى من التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على التنمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وعلقت الحكومة الأمريكية أيضا في وقت سابق اليوم وبشكل مؤقت 700 مليون دولار من المساعدات للبلاد.

البنك الدولي السودان رئيس البنك الدولي الحكومة الأمريكية

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