السودان.. دبلوماسيون أوروبيون يسعون للقاء حمدوك

(بي بي سي):

عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في السودان عن رغبتهم في مقابلة رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك، الذي يعترفون به "الزعيم الدستوري للحكومة الانتقالية".

وكان حمدوك قد عاد إلى منزله مع زوجته مساء الثلاثاء، بعد يوم من اعتقال الجيش له وبعض الوزراء عقب انفراد الجيش بالسلطة. ويقال إنه يخضع لحراسة مشددة في منزله في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالات الأنباء.