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أمريكا تصدر قواعد جديدة للسفر

09:56 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
أمريكا تصدر قواعد جديدة للسفر

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قواعد جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، تتطلب تقديم ما يثبت تلقي تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين بارزين في الحكومة قولهم في مؤتمر صحفي إن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح.

وأضاف المسؤولون إن المواطنين الأمريكيين والمقيمين العائدين من الخارج والذين لم يتم تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون يوم واحد من رحلتهم .

وتمثل القواعد الجديدة التي ستسري اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل أكبر تغيير في سياسة السفر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.

جو بايدن الولايات المتحدة فيروس كورونا

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