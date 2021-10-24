بالصور.. بدء فاعليات المنتدى الأفريقي الخامس بالأكاديمية العربية

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كتبت - إيمان محمود

انطلق اليوم مؤتمر وفاعليات المنتدى الأفريقي الخامس تحت عنوان "التكامل في الموانئ البحرية الأفريقية سياسات واستراتيچيات" والتي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من الأحد 24 إلى الخميس 28 أكتوبر 2021 المقام بمقر الأكاديمية بأبي قير بالأسكندرية تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور السنوسي محمد بلبع – نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الأفريقية والآسيوية وبحضور 16 دولة إفريقية منهم :تنزانيا وملاوي وچيبوتي وتشاد، ويتضمن المنتدى محاور عدة أهمها على سبيل المثال:

1. التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية

2. التكامل بين سلاسل الإمداد الإفريقية

3. الاقتصاد الأزرق كأداة للنمو الاقتصادي

4. التكامل بين الموانئ الإفريقية ومناطق الظهير

5. الرقمنة فى الموانئ الإفريقية

بدأت فعاليات حفل الافتتاح بكلمة الأستاذ الدكتور السنوسي محمد بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون الإفريقية والآسيوية مُرحباً بالسادة الضيوف ممثلي الدول الإفريقية، وأثنى كثيراً على التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأمين العام السفير محمد خليل لدعمه لذلك التعاون وحرصه على التنمية المستدامة في إفريقيا، كما أثنى على الدعم المتواصل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية لنجاح مثل هذه الفعاليات الهامة للدول الإفريقية، وإنها محور رئيسي من محاور استراتيچية الأكاديمية.

وأنهى الأستاذ الدكتور السنوسي محمد بلبع كلمته بأصدق التهاني والأمنيات بأقصى درجات الاستفادة من فعاليات المنتدى، متمنياً أن يستفيد الجميع من هذه الأنشطة المختلفة واستضافة المزيد من ورش العمل في نفس المسار فى قارتنا العريقة "إفريقيا".