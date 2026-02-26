أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، أن وحدة المسيرات الانتحارية الأمريكية جاهزة إذا تقرر ضرب إيران.

وذكر هوكينز، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، لوكالة بلومبرج، أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات على إيران، فإن الطائرات المسيّرة الانتحارية المعرفة باسم فرقة العمل سكوربيون جاهزة لشن الهجوم.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي أنشاء السرب الانتحاري العام الماضي لتزويد مقاتلته بقدرات جديدة.

وبحسب بلومبرج، أجرت المسيرات الانتحارية تجربة الإطلاق التجريبية في الخليج العربي منتصف ديسمبر الماضي، من على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس سانتا باربرا"، إحدى سفن القتال الساحلية الموجودة في المنطقة حالياً ضمن الأسطول الأمريكي.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن المسيرات الانتحارية تم هندستها عكسيا من طائرات شاهد-136 الإيرانية.

وأكدت المحلل في معهد هدسون للأبحاث والمخطط الاستراتيجي السابق في البحرية الأمريكية، لبريان كلارك، في تصريحات لـ"بلومبرج"، أن المسيرات تستطيع حمل حمولة تزن 40 رطلاً، ولكن لا يمكن استخدامها ضد أهداف إيرانية محصنة.

وأكدت كلارك، أن تدمير هذا النوع من الأهداف المحصنة يتطلب شنّ العديد من الهجمات المتفرقة التي تعد الطائرات المسيّرة غير المكلفة مناسبة تماماً لتنفيذها.