أمريكا تفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في نيكاراجوا

كتب : مصراوي

10:55 م 26/02/2026

أمريكا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على عدد من مسؤولي نيكاراجوا من بينهم الرئيسان روزاريو ماريا موريلو زامبرانا ودانييل أورتيجا سافيدرا.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية "تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى لمحاسبة روزاريو ماريا موريلو زامبرانا ودانييل أورتيجا سافيدرا وأعوانهما. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مسؤولين كبار من نيكاراجوا حرضوا على عدم الاستقرار الإقليمي من خلال ترسيخ الديكتاتورية والانتهاكات المستمرة ضد شعب نيكاراجوا".

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة للتصدي للذين يهددون الأمن القومي للولايات المتحدة في نصف الكرة الأرضية.. وكررت دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في نيكاراجوا.

أمريكا نيكاراجوا روزاريو ماريا موريلو زامبرانا دانييل أورتيجا سافيدرا دونالد ترامب

