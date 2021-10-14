Masrawy logo white

واشنطن تدعم الجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

04:42 م الخميس 14 أكتوبر 2021
واشنطن تدعم الجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

الجيش اللبناني

وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار أمريكي، فيما وصفت الحديث عن تقديم طهران وقودا إلى لبنان بـ"الفرقعة الإعلامية"، حسبما أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، الخميس.

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وفي سياق متصل أضافت المسؤولة الأمريكية أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية، يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا.

وبشأن الوقود الإيراني المقدم للبنان، قالت المسؤولة الأمريكية إن ما تعرضه طهران، من دعم للبنان، في مجال الطاقة إنما هو محض "فرقعة إعلامية".

الجيش اللبناني واشنطن الولايات المتحدة طهران لبنان

الخبر التالى:

رئيس تونس يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي والتحقيق معه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا