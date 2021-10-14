واشنطن تدعم الجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار أمريكي، فيما وصفت الحديث عن تقديم طهران وقودا إلى لبنان بـ"الفرقعة الإعلامية"، حسبما أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، الخميس.

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وفي سياق متصل أضافت المسؤولة الأمريكية أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية، يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا.

وبشأن الوقود الإيراني المقدم للبنان، قالت المسؤولة الأمريكية إن ما تعرضه طهران، من دعم للبنان، في مجال الطاقة إنما هو محض "فرقعة إعلامية".