إغلاق قنصلية بيلاروسيا في نيويورك بداية من 21 أكتوبر بناءً على طلب واشنطن

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت قنصلية بيلاروسيا في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستغلق أبوابها وستعلق أعمالها تماما بداية من يوم 21 أكتوبر الجاري، بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وذكرت القنصلية، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نود أن نخطركم بأنه بناءً على طلب الجانب الأمريكي، ستتوقف القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك عن العمل يوم 21 أكتوبر 2021".

كانت بيلاروسيا قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكساندر لوكاشنكو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين، في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، حيث قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية وأيضًا إغلاق حدودها البرية.