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ألمانيا تسجل ما يزيد عن 21 ألف إصابة و1019 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:42 ص الأربعاء 06 يناير 2021
ألمانيا تسجل ما يزيد عن 21 ألف إصابة و1019 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 21 ألفا و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و808 آلاف و647 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 1019 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 36 ألفا و537 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و451 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 321 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.

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