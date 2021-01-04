انفجار في متجر بولندي رابع بهولندا يسفر عن أضرار بالغة في أحد المباني
أمستردام- (د ب أ):
ذكرت الشرطة الهولندية اليوم الإثنين، أن هجوما آخر وقع في سوبرماركت بولندي بهولندا، مما أسفر عن تعرض أحد المباني بمدينة تيلبورج لأضرار بالغة.
ويعد الهجوم هو الرابع الذي تشهده محلات سوبرماركت بولندية في أجزاء مختلفة من هولندا خلال الأسابيع الأخيرة. وهناك ثلاثة من المتاجر التي تم استهدافها، يملكها شخص واحد من الأقلية الكردية في العراق.
ومازالت الشرطة ليس لديها خيوط تقودها إلى مشتبه به أو دافع وراء وقوع الهجمات.
ومن جانبه، قال محمد محمود لمحطة "أومريوب برابانت" الإذاعية المحلية: "ليس لدي أعداء". وكان قد قال في وقت لاحق لوقوع الهجمات السابقة، لصحيفة محلية، إنه يعتقد أنه مستهدف من قبل أحد المنافسين.
وقد تم اخطار الشرطة بوقوع الانفجار في الساعة الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش). وقد تضررت نوافذ المنازل المجاورة في الحادث، دون أن يصب أحد بأذى.
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