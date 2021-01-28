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دياب يطالب بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

05:29 م الخميس 28 يناير 2021
دياب يطالب بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت - (د ب أ):

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الخميس في السراي الحكومي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وطالب بوضع حدّ لها.

وبحث دياب خلال اللقاء "موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وكذلك الأعمال العدوانية الاستفزازية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، سيما خطف الراعي اللبناني من داخل الأراضي اللبنانية ومحاولة خطف شقيقه واحتجاز المواشي".

وطالب رئيس الحكومة "بوضع حدٍ نهائي لهذه الأعمال التي تشكل خطرا ليس على الجنوب فحسب بل على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا للقرار1701".

من جهته، أطلع الجنرال دل كول الرئيس دياب "على الوضع في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي سيادة لبنان عبر التوغل فى أجوائه ومياهه الإقليمية، وتقوم من وقت لآخر بخطف رعيان يرعون ماشيتهم في الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل.

حسان دياب لبنان

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