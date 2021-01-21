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التشيك: إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لـ155 ألف شخص

03:42 م الخميس 21 يناير 2021
التشيك: إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لـ155 ألف شخص

لقاح ضد كورونا

براغ - أ ش أ

أعلن وزير الصحة التشيكي جان بلاتني، الخميس، أنه تم تلقيح 155 ألف شخص في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بلاتني - خلال مؤتمر صحفي، حسبما ذكر راديو براغ الدولي - إن أكثر من 7 آلاف و200 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف أن أكثر من 173 ألف شخص سجلوا بيناتهم تمهيدا لإعطائهم اللقاح، وقام 72 ألف شخص من كبار السن اللذين تخطوا الـ80 عامًا بحجز مواعيد للتلقيح، موضحا أن حجز مواعيد جديدة سيكون محدودا خلال الأسابيع المقبلة نظرا لمشكلة تسلم جرعات من اللقاح.

وأشار الراديو إلى أن حملة إعطاء اللقاح بدأت في 27 ديسمبر الماضي، حيث استهدفت في المقام الأول العاملين بالقطاع الصحي ودور رعاية المسنين، كما أتيح منذ يوم السبت الماضي إعطاء اللقاح لمن تخطى سن الـ80 عاما.

وتعد التشيك - التي يبلغ تعدادها السكاني 10.7 مليون نسمة - من بين دول الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد لقاح فايزر الأمريكي في ديسمبر الماضي.

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