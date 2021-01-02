الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في إطلاق نار على شاب فلسطيني بالخليل
رام الله- (أ ش أ):
دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى التحقيق السريع في إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل، ومحاسبة الجناة.
وشدد الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم السبت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على رفضه للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت أمس النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في نوفمبر المنصرم، مخالفة بذلك للقانون الدولي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس، إصابة المواطن أبو عرام برصاصة في رقبته من مسافة الصفر، ما تسبب له بشلل رباعي.
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