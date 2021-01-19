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إسرائيل تسجل رقمين قياسيين للإصابات واللقاحات اليومية بكورونا

12:23 م الثلاثاء 19 يناير 2021
إسرائيل تسجل رقمين قياسيين للإصابات واللقاحات اليومية بكورونا

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل 10021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تتواصل حملة تلقيح المواطنين ضد الفيروس بسرعة فائقة.
ويأتي تسجيل الرقم القياسي الجديد للإصابات قبل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم للتصويت على ما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق العام، الثالث في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها، والذي من المقرر له أن ينتهي يوم الجمعة القادمة.
وفي غضون ذلك، تتواصل حملة التلقيح ضد كورونا في إسرائيل بأقصى قوة.
وأعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين عن تسجيل عدد قياسي جديد لجرعات اللقاح التي تم توزيعها في يوم واحد، وكتب على موقع تويتر أنه تم تطعيم 186 ألف شخص يوم أمس الاثنين.
ومن بين هؤلاء، حصل 114 ألف شخص على جرعتهم الأولى، بينما تلقى 72 ألفا جرعتهم الثانية. وحتى الآن، تلقى 2ر2 مليون شخص في إسرائيل جرعتهم الأولى، فيما تلقى 422 ألفا الجرعتين.
وأطلقت إسرائيل حملتها للتلقيح ضد الفيروس في 20 ديسمبر، وذلك باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك. وبدأ لاحقا استخدام لقاح موديرنا، إلا أن الغالبية لا يزالون يتلقون اللقاح الأول.
ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي شخص يتجاوز عمره 16 عاما في إسرائيل ستكون لديه فرصة للحصول على اللقاح بحلول شهر مارس، بالتزامن مع توجه البلاد لإجراء رابع انتخابات عامة في غضون عامين.

وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل تل أبيب فيروس كورونا

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