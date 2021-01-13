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اليابان بصدد توسيع نطاق الطوارئ الصحية بسبب كورونا

07:53 ص الأربعاء 13 يناير 2021
اليابان بصدد توسيع نطاق الطوارئ الصحية بسبب كورونا

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):
من المقرر أن يوسع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا لتشمل أجزاء أخرى من البلاد اليوم الأربعاء، حيث تواجه اليابان عودة ظهور الإصابات بالفيروس.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن سوجا سيعلن حالة الطوارئ في سبع مقاطعات إضافية، بما في ذلك كيوتو وأوساكا وفوكوكا ، مما يرفع عدد المقاطعات الخاضعة لذلك الإجراء إلى 11 .

وتم إعلان الطوارئ لمدة شهر يوم الخميس بالنسبة لطوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة هي تشيبا وكاناجاوا وسيتمان، حيث تكافح المنطقة موجة ثالثة شديدة للجائحة.

وسجلت اليابان يوم الجمعة 7711 إصابة جديدة بما في ذلك 2392 إصابة في طوكيو، مسجلة أعلى ارتفاع يومي لليوم الرابع على التوالي.

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