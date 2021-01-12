أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

"سي إن إن": محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف لتحصين موقفه القانوني

08:48 م الثلاثاء 12 يناير 2021
"سي إن إن": محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف لتحصين موقفه القانوني

البيت الأبيض

وكالات:

قالت مصادر من البيت الأبيض، إن محاميّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، نصحوه بإدانة العنف بعد اقتحام الكونجرس ليحصن موقفه القانوني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وتابعت المصادر، إن محاميّ ترامب، نصحوه بخفض التصعيد الخطابي، ليس فقط لمصلحة البلاد، لكن لتقليل المخاطر القانونية.

وذكروا أن ترامب أبلغ بعد اقتحام الكونجرس بإمكانية اتهامه بالتحريض على العنف، وأن يواجه محاكمة بسبب تلك الأحداث.

البيت الأبيض دونالد ترمب اقتحام الكونجرس

الخبر التالى:

احتفالاً برأس السنة الأمازيغية.. مسجد في الجزائر يبث أغاني عبر مئذنته (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في 48 ساعة.. وفاة 10 أطباء بكورونا بينهم شاب (قائمة الأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا