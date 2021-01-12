"سي إن إن": محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف لتحصين موقفه القانوني

وكالات:

قالت مصادر من البيت الأبيض، إن محاميّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، نصحوه بإدانة العنف بعد اقتحام الكونجرس ليحصن موقفه القانوني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وتابعت المصادر، إن محاميّ ترامب، نصحوه بخفض التصعيد الخطابي، ليس فقط لمصلحة البلاد، لكن لتقليل المخاطر القانونية.

وذكروا أن ترامب أبلغ بعد اقتحام الكونجرس بإمكانية اتهامه بالتحريض على العنف، وأن يواجه محاكمة بسبب تلك الأحداث.