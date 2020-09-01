روسيا: نبحث مع أمريكا اللاتينية إطلاق تصنيع مشترك للقاح كورونا

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تخوض محادثات مع بعض دول أمريكا اللاتينية حول التصنيع المشترك للأدوية واللقاح الروسية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار لافروف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن التعاون بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية يشمل عددا من المجالات، منها التكنولوجيا المتطورة والتعاون العسكري التقني، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك إعداد كوادر أمنية في مراكز إقليمية تم إنشاؤها بهذا الهدف في كل من بيرو ونيكاراجوا، وأضيف إلى ذلك مؤخرا التعاون في مكافحة عدوى فيروس "كورونا".

وأضاف الوزير أن روسيا قدمت لدول كثيرة في المنطقة نظم فحص للكشف عن فيروس "كورونا"، وهي تتفاوض الآن مع عدد منها حول توريد الأدوية الروسية لهذه الدول، وكذلك حول الإنتاج المشترك للأدوية روسية الصنع واللقاح الروسي، بالاعتماد على المنشآت الموجودة في تلك الدول.

ولفت إلى أن روسيا تعتمد في تطوير علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية على المبادئ البراجماتية وضرورة البحث عن مصالح مشتركة، مضيفا أن هذه المنطقة تعتبر إحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب يتشكل الآن موضوعيا، وهي ركيزة ستجعل النظام العالمي المستقبلي المتعدد الأقطاب أرسخ بكثير.