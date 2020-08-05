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نيويورك تقيم نقاط تفتيش للتأكد من تطبيق قواعد الوقاية من كورونا

11:02 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
نيويورك تقيم نقاط تفتيش للتأكد من تطبيق قواعد الوقاية من كورونا

بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

قال بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك، اليوم الأربعاء، إن المدينة ستقيم نقاط تفتيش عند نقاط الدخول الرئيسية للتأكد من امتثال المسافرين من الولايات التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا لقواعد الحجر الصحي الخاصة بها.

وتقضي الإجراءات بمطالبة المسافرين القادمين من 35 ولاية بالالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم إلى نيويورك، التي كانت بؤرة الجائحة على مستوى البلاد من قبل، ولكنها تمكنت من السيطرة على معدل الإصابة.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "نحن بحاجة للتأكد من تشديد الالتزام بالحجر الصحي".

وأوضح العمدة أنه عند نقاط التفتيش على طول الجسور الرئيسية ومعابر الأنفاق المؤدية إلى المدينة، سيتم تذكير المسافرين من الولايات الـ 35 "أن عدم الالتزام بالحجر الصحي، يعد انتهاكا لقانون الولاية ويترتب عليه عقوبات شديدة"، مضيفا أنهم قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار.

وسيتعين على المسافرين من الولايات الـ 35 أيضا ملء نموذج تسجيل لدعم جهود تعقب المخالطين.

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