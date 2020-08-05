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بومبيو: سنحمي نشطاء هونج كونج المؤيدين للديمقراطية في المنفى

01:00 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
بومبيو: سنحمي نشطاء هونج كونج المؤيدين للديمقراطية في المنفى

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمام لجنة العلا

نيويورك - (أ ف ب)

تعهد وزير الخارجية الأمرؤكي مايك بومبيو، الثلاثاء، حماية الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين فروا من مدينة هونج كونج وانتقد الصين بعد إعلان إعلامها أن الشرطة أمرت بتوقيف عدد منهم في الخارج.

وغرد بومبيو "تدين الولايات المتحدة محاولة الحزب الشيوعي الصيني ملاحقة الناشطين المؤيدين للديمقراطية المقيمين خارج الصين بما في ذلك في الولايات المتحدة. نقف إلى جانب الحرية".

وقال في بيان "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يتحمل أن يفكر شعبه بحرية ويسعى لبسط سيطرته أكثر وأكثر خارج حدود الصين".

وأضاف "ستستمر الولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى في حماية شعوبنا من الذراع الطويلة لتسلط بكين".

وكانت وسائل الإعلام الصينية ذكرت مساء الجمعة أن شرطة هونج كونج أمرت باعتقال ستة ناشطين مؤيدين للديمقراطية يعيشون في المنفى يشتبه في أنهم انتهكوا القانون الجديد حول الأمن.

وكتب أحدهم سامويل شو الذي يترأس مجلس هونج كونج الديمقراطي ومقره واشنطن، على تويتر أنه مواطن أمريكي منذ 25 سنة.

والشخص الملاحق الأكثر شهرة هو ناثان لو 27 عامًا، الذي هرب مؤخرا من هونج كونج إلى بريطانيا.

ورفضت شرطة هونغ كونغ التعليق على الاتهامات.

وتبنت الصين في يونيو قانونا مثيرا للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة. وفي أجواء من التوتر الشديد بين الدولتين دانت واشنطن بشدة القانون الجديد ووقع الرئيس دونالد ترامب قانونا يقضي بفرض عقوبات على ممارسي أعمال القمع في هونج كونج.

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