"ذا أوبزرفر": جونسون يواجه ضغوطًا داخل حزبه بسبب كورونا

لندن - (د ب أ):

أفاد تقرير اليوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه ضغوطا متزايدا داخل حزبه "المحافظين" بسبب كيفية التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ذا اوبزرفر" عن نواب القول إن الكثير من أعضاء حزب المحافظين يشعرون بالقلق إزاء تراجع حكومة جونسون عن تنفيذ سلسلة من السياسات، في حين أشار استطلاع للرأي إلى أن حزب المحافظين فقد الدعم الذي تحول لصالح حزب العمال المعارض.

وكان جونسون قد غير من سياسات حكومية، بعض الأحيان دون إشعار مسبق، بشأن قضايا تشمل ارتداء الكمامات والقيود على السفر وقواعد التباعد الاجتماعي، ونتائج امتحانات المدارس التي تأثرت بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحفة إنه من المتوقع أن يواجه جونسون أسئلة صعبة من نواب حزب المحافظين الأسبوع المقبل عندما يستأنف البرلمان عمله.

وقال تشارلز ووكر نائب رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين للصحيفة إن النواب يجدون" صعوبة متزايدة في الترويج لسياسة الحكومة أو الدفاع عنها ، وذلك في ظل تغييرها أو التخلي عنها غالبا بدون إشعار".

وأضاف" سواء كان هذا التوجه عن قصد أو بدون قصد، فإن مناخ الغموض الذي يحدثه يؤدي إلى ضعف الروح المعنوية".