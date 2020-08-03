لبنان: دياب قبل استقالة وزير الخارجية ويدرس تعيين وزير جديد

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب، قبل فورا الاستقالة التي تقدم بها وزير الخارجية ناصيف حتي، مشيرة إلى أن دياب يباشر الاتصالات ويدرس الخيارات لتعيين وزير جديد للخارجية.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن دياب كان قد التقى صباحا الوزير ناصيف حتي، والذي قدم استقالته من الحكومة.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الوزراء حسان دياب، عقب استقالة وزير الخارجية.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها ظهرا – أن عون ودياب تشاورا في استقالة وزير الخارجية والخطوات التالية في سبيل معالجة مسألة الاستقالة.

وكان الدكتور ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني قد تقدم باستقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم، مرجعا قراره لتعذر أداء مهامه نظرا لغياب رؤية للبنان وعدم وجود إرادة فاعلة لتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يطالب به الداخل اللبناني وكذلك المجتمع الدولي، محذرا من أن لبنان ينزلق للتحول إلى "دولة فاشلة" في ظل التلكؤ في حماية البلاد وصيانة أمنه المجتمعي.