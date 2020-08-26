دياب :من مصلحة العالم تمديد عمل "يونيفيل" في لبنان دون تعديل

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الاربعاء أن من مصلحة دول العالم أن يتم تمديد عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" من دون تعديل مهماتها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله ، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ، إن "الأجواء التي لدينا إيجابية مبدئيا، وأفترض أن يتم التصديق على التمديد لليونيفيل بعد غد الجمعة في مجلس الأمن الدولي".

وشدد على "ضرورة تسريع التحقيقات في كارثة انفجار مرفأ بيروت"، قائلا: "كنت تمنيت على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن ترسل فرنسا صور الأقمار الاصطناعية قبل وخلال وبعد الإنفجار، لمساعدة الأجهزة والقضاء اللبناني في التحقيقات".

وأضاف أن "هذه الكارثة يجب ألا تمر وكأن الذي حصل جريمة عادية".

وتابع: "نمر في مرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء".

ولفت إلى أن "عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".