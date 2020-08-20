ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 10952

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى 10952 إصابة بعد تسجيل 605 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ 21 شباط/ فبراير ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 113.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 إلى 113.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 72 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3040.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ حوالي شهر.