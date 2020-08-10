أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

النيابة العامة اللبنانية: صرف رئيس جهاز أمن الدولة في تحقيقات انفجار بيروت

04:49 م الإثنين 10 أغسطس 2020
النيابة العامة اللبنانية: صرف رئيس جهاز أمن الدولة في تحقيقات انفجار بيروت

انفجار بيروت

بيروت - أ ش أ

قررت النيابة العامة اللبنانية صرف رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من سراي النيابة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرر ترك اللواء طوني صليبا، بعد جلسة استجواب امتدت لعدة ساعات، على أن يتم متابعة التحقيق تباعا.

هذا المحتوى من

انفجار بيروت بيروت طوني صليبا

الخبر التالى:

اليونان تطالب تركيا بوقف أعمال الحفر الاستكشافية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بقسط يبدأ من 1400 جنيه.. ننشر تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (تمويل عقاري)