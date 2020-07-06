أبو الغيط يتلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزاري لبحث مخطط الضم الإسرائيلي
القاهرة - (أ ش أ):
تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في اجتماع وزاري عربي، افتراضي (عن بعد)؛ غدا الثلاثاء؛ لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأراض عربية محتلة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في بيان، إن الاجتماع يهدف لبلورة موقف عربي موحد وداعم لدولة فلسطين في مواجهة المخططات الإسرائيلية بهذا الشأن.
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