الكرملين: بوتين والعاهل البحريني يبحثان هاتفيًا سبل مكافحة كورونا

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، التعاون في مجال مكافحة فيروس "كورونا" وسبل تسوية الأزمة في سوريا.

وأعلن الكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن المكالمة أجريت بمبادرة من الجانب البحريني، مبينًا أن الملك حمد هنأ بوتين والشعب الروسي بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى وكذلك "بالإجراء الناجح للتصويت العام في روسيا حول المصادقة على التعديلات في دستور الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان أنه "تم بحث القضايا الحيوية للتعاون الثنائي في إطار مجالات مختلفة والعمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وتطرق بوتين والملك حمد، إلى "قضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، بما في ذلك في ظل نتائج المؤتمر الافتراضي لزعماء الدول الضامنة في إطار عملية أستانا والذي جرى عقده مؤخرًا".