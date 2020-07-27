"بذور غامضة".. طرود صينية مجهولة ترسل للأمريكيين تثير مخاوف من هجوم بيولوجي

وكالات

أصدرت السلطات المحلية الأمريكية، مساء الأحد، تنبيهات للمواطنين بعد أن تسلم العديد منهم عبوات صغيرة تحتوي على بذور غامضة، أثارت مخاوف من تعترض الولايات المتحدة لمحاولة "هجوم بيولوجي"، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وأرسلت العبوات تحت علامة مجوهرات وكتب عليها أنها من الصين عبر البريد إلى مقيمين في ولايات يوتا وفرجينيا وواشنطن وأريزونا وإنديانا ولويزيانا وتكساس.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7 — WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020

وحذرت سلطات ولاية فرجينيا من أن البذور يمكن أن تكون أنواعا نباتية غازية تضر المناطق التي تغزوها، ويمكن أن تلحق دمارا ببيئة المنطقة، وتدمر الأصناف المحلية من النباتات والحشرات، وكذلك المحاصيل.

وحثت وزارة الزراعة بالولاية كل من يتلقى البذور غير المرغوب فيها على الاتصال بالسلطات الزراعية.

كما أصدرت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن تحذيرا مماثلا، مؤكدة أن البذور غير المرغوب فيها يمكن أن تكون غازية أو تسبب المرض للنباتات المحلية أو تضر بالماشية، مناشدة المواطنين إلى عدم زرعها وإبلاغ السلطات الزراعية في حال تسلمهم هذه العبوات.

بدورها، فتحت وزارة الزراعة والغذاء في ولاية يوتا، بالتعاون مع عناصر مصلحة الجمارك والحدود، تحقيقا في هذه القضية.

وظهرت قضية البذور الغامضة في الولايات المتحدة بعد بضعة أيام فقط من تلقي مئات النباتيين البريطانيين عبوات مماثلة.