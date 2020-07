"بذور غامضة".. طرود صينية مجهولة ترسل للأمريكيين تثير مخاوف من هجوم بيولوجي

وكالات

أصدرت السلطات المحلية الأمريكية، مساء الأحد، تنبيهات للمواطنين بعد أن تسلم العديد منهم عبوات صغيرة تحتوي على بذور غامضة، أثارت مخاوف من تعترض الولايات المتحدة لمحاولة "هجوم بيولوجي"، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وأرسلت العبوات تحت علامة مجوهرات وكتب عليها أنها من الصين عبر البريد إلى مقيمين في ولايات يوتا وفرجينيا وواشنطن وأريزونا وإنديانا ولويزيانا وتكساس.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7