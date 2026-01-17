إعلان

وصول مفاوضين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات

كتب : مصراوي

06:03 م 17/01/2026

وصول مفاوضين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة

كييف/واشنطن - (د ب أ)

وصل مفاوضون أوكرانيون إلى الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سلام محتملة للحرب، بحسب ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية الجديد، كيريلو بودانوف.

وقال بودانوف في منشور على تطبيق "تليجرام" اليوم السبت إن وفده يضم أمين مجلس الأمن القومي رستم أوميروف والنائب البرلماني دافيد أراخاميا.

وكتب بودانوف: "تحتاج أوكرانيا إلى سلام عادل. ونحن نعمل من أجل تحقيق هذه النتيجة".

ومن المتوقع أن تعقد اللقاءات في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح مسؤولون أن المناقشات ستركز على ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا وعلى تنميتها الاقتصادية على المدى الطويل.

وذكر بودانوف أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ووزير شؤون الجيش دانيال دريسكول، سيكونون أبرز المحاورين من الجانب الأمريكي.

وتصد أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ فبراير 2022.

وفي حين تجري الولايات المتحدة محادثات مع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وكذلك مع موسكو، لا توجد حاليا مفاوضات سلام مباشرة بين طرفي النزاع، اللذين يواصلان تبادل الهجمات.

