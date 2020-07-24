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اليونان تنقل 18 طفلاً وأقاربهم من مخيمات اللاجئين لديها إلى ألمانيا

05:15 م الجمعة 24 يوليه 2020
اليونان تنقل 18 طفلاً وأقاربهم من مخيمات اللاجئين لديها إلى ألمانيا

أرشيفية

أثينا - أ ش أ

نقلت اليونان 18 طفلاً من ذوي الاحتياجات الطبية وذويهم المقربين من المهاجرين الذين كانوا يعيشون في مخيمات مزدحمة بجزر يونانية إلى ألمانيا.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - أن رحلة طيران قد وصلت إلى مطار "كاسيل" وسط ألمانيا من العاصمة اليونانية أثينا؛ ونقلت على متنها إجمالي 83 شخصًا ممن سيتم توزيعهم وسط الولايات الألمانية.

ومن بين المنقولين، 54 شخصًا من أفغانستان، فيما كان بقيتهم سوريين وعراقيين وفلسطينيين وصوماليين، ويتراوح عدد أفراد الأسر من اثنين إلى ثمانية أشخاص.

وتعد عملية النقل جزءاً من جهود أوسع لإخراج مئات الأطفال الضعفاء من مخيمات بجزر يونانية، وقالت ألمانيا إنها قد وافقت على استقبال مجموعة تصل إلى 243 طفلًا "ممن يحتاجون إلى علاج طبي" من اليونان.

وكانت مجموعة من 47 طفلًا غير مصحوبين بأشخاص قد أُجلوا من مخيمات اليونان ليصلوا إلى ألمانيا، كما استقبلت لوكسمبورج والبرتغال أيضًا قاصرين من اليونان، ووافقت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على استقبال بعض هؤلاء الأطفال.

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