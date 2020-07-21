انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية
وكالات:
أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وقالت شرطة كييف في بيان لها إنها تلقت معلومات اليوم الثلاثاء عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وتم على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع.
وأضاف البيان أنه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.
وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.
ووقع هذا الحادث بعد ساعات من قيام رجل مسلح باحتجاز رهائن في حافلة بمدينة لوتسك غربي أوكرانيا.
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