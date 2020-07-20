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بلومبرج: الاتحاد الأفريقي يدعو القادة الأفارقة لمناقشة أزمة سد النهضة

11:54 م الإثنين 20 يوليه 2020
بلومبرج: الاتحاد الأفريقي يدعو القادة الأفارقة لمناقشة أزمة سد النهضة

سد النهضة

واشنطن - (د ب أ)


وجه الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، الدعوة للقادة الأفارقة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن المحادثات ستعقد غدا الثلاثاء بتقنية الفيديو كونفرنس، وأنها ربما تكون تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول مدى سرعة ملء الخزان، حسبما قال وزير الري السوداني ياسر عباس، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، من العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في بيان بالبريد الإلكتروني: "سيعقد الاجتماع في إطار الجهود المبذولة للاتحاد الأفريقي لتعزيز المفاوضات وإعطاء زخم جديد نحو حل جميع المسائل القانونية والفنية المعلقة".

وتصاعدت التوترات حول السد الأسبوع الماضي بسبب تقارير عن أن الخزان يتم ملئه قبل وضع البلدان الثلاثة اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تدفقات المياه.

سد النهضة الاتحاد الأفريقي إثيوبيا

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