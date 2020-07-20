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اختطاف 13 شخصا من على متن ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل بنين

12:05 م الإثنين 20 يوليه 2020
اختطاف 13 شخصا من على متن ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل بنين

أرشيفية

أثينا - أ ش أ

أعلنت الشركة اليونانية "اليسون مانجمنت كور" أن قراصنة اختطفوا 13 شخصا من الطاقم الأوكراني والروسي من على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة سواحل بنين في غرب أفريقيا.

وقالت الشركة اليونانية - التي تتخذ من أثينا مقرا، حسبما ذكر راديو أفريقيا "1" اليوم الاثنين - إن الناقلة "إم في كوراكوا" تعرضت لهجوم من قبل قراصنة على بعد 350 كيلومترا قبالة سواحل بنين في 17 يوليو الجاري، موضحة أن القراصنة احتجزوا 13 شخصا من أصل 19 فردا من طاقم الناقلة الأوكراني والروسي.

وأضافت الشركة أنها أرسلت سفينة تابعة لها لإنقاذ الناقلة، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد لتأمين الإفراج عن أفراد الطاقم المختطفين.

هذا المحتوى من

أثينا لشركة اليونانية اليسون مانجمنت كور ناقلة نفط يونانية

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