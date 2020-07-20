اليابان تدرس تخفيف القيود على التجمعات والأحداث العامة

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الاثنين أنها بصدد دراسة تخفيف القيود المفروضة على حضور التجمعات والأحداث العامة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح الوزير الياباني المختص بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا ياسوتشي نيشيمورا بأن الحكومة ستتخذ قرارا بهذا الشأن بحذر بعد الاستماع إلى آراء الخبراء خلال اللقاء الأسبوعي لإحدى اللجان الحكومية المعنية بإدارة أزمة كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العدد الأقصى لحضور الأحداث العامة في البلاد يقتصر حاليا على خمسة آلاف شخص، وتسعى الحكومة إلى تخفيف هذا القيد بحلول الأول من أغسطس المقبل.