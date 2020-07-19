الصين ترفع مستوى التحذير بشأن نهر هواي مع استمرار الفيضانات والأمطار

بكين - (د ب أ):

رفعت السلطات البيئية في وسط الصين، اليوم الأحد، مستوى التحذير من فيضان نهر هواي، أحد روافد نهر اليانجتسي ويبلغ طوله 1100 كيلومتر، من المستوى 3 إلى المستوى 2 الأعلى مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في أنحاء شرق وجنوب الصين منذ أسابيع .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نهر اليانجتسي، وهو أهم نهر في الصين وأطول أنهار آسيا، شهد ثاني فيضان كبير له هذا العام.

وقامت السلطات بتفعيل سد الممرات الثلاثة لحجب بعض مياه الفيضان، حيث وصلت مستويات المياه في السد إلى 17ر160 مترا، وهو ما يزيد بارتفاع 15 مترا عن مستويات الحد من الفيضانات، وفقا لشينخوا.

في حين ورد أن السد كان قادرا على احتواء نحو 45% من مياه الفيضانات، لا تزال المقاطعات الواقعة على طول نهر اليانجتسي وروافده متضررة من الفيضانات.

وأطلقت مقاطعة آنهوي، الواقعة عند حوض نهر اليانجتسي وهواي، استجابة طارئة من المستوى الأول أمس السبت، حيث تضرر أكثر من 3 ملايين شخص من الأمطار الغزيرة.

ومن ناحية أخرى، اضطر نحو 21500 شخص إلى إخلاء ديارهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة تشونجتشينج الكبيرة جنوب غرب البلاد، حيث أودت الأمطار الغزيرة بحياة 11 شخصا، وفقا لوكالة شينخوا.

ومنذ يونيو، رفعت الأمطار الغزيرة مستويات المياه في 433 نهرا في أنحاء الصين إلى مستويات "خطيرة"، حيث أودت الفيضانات بحياة 141 شخصا وألحقت أضرارا بأكثر من 89ر37 مليون شخص في أنحاء الصين، وفقا لهيئة الإذاعة الحكومية.