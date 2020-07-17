تظاهرة للجهاد الإسلامي في غزة رفضا لخطط إسرائيل "تهويد" القدس

غزة- (د ب أ):

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة غزة اليوم الجمعة، رفضا لخطط إسرائيل "تهويد" المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

ورفع المتظاهرون بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الإعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة مناهضة لإسرائيل وسياسات "التهويد والعدوان" التي تستهدف المسجد الأقصى.

وأكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب خلال التظاهرة، على رفض السياسة الإسرائيلية "التعسفية" بحق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وإصدار قرار بإغلاقه.

وشدد حبيب على "القدس والأقصى خطان أحمران لا يسمح بالمساس بهما"، متهما إسرائيل بالسعي للسيطرة على المدينة المقدسة وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

كما أكد أن مصلى الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وأي مساس به هو مساس بالمسجد لا يمكن القبول به فلسطينيا.

ودعا حبيب الأمتين العربية والإسلامية إلى "النهوض وتحمل مسئولياتها التاريخية في هذه المرحلة الصعبة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لمحاولات التصفية من خلال صفقة القرن" الأمريكية.

من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم في بيان صحفي إن "القدس والأقصى خط أحمر وكل محاولات تنفيذ صفقة القرن وقرارات الضم وفرض الوقائع على الأرض لن تغير من الحقيقة شيئا".

وقبل أيام أعلنت الهيئات الدينية الفلسطينية في القدس رفضها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، مؤكدا أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت أغلقت مصلى باب الرحمة عام 2003 بدعوى استخدامه من مؤسسة فلسطينية صنفتها أنها "غير قانونية". وأعاد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس في فبراير الماضي فتح المصلى رغم اعتراضات الشرطة الإسرائيلية.