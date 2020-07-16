أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا لـ 10 أغسطس المقبل بسبب ارتفاع الإصابات

08:12 ص الخميس 16 يوليه 2020
إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا لـ 10 أغسطس المقبل بسبب ارتفاع الإصابات

أرشيفية

دبلن - (أ ش أ):
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، تأجيل المرحلة الجديدة من رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكد مارتن في أعقاب اجتماع الحكومة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن القيود التي كان من المقرر رفعها في 20 يوليو الجاري ستبقى قائمة حتى 10 أغسطس المقبل.
ومن بين القيود التي ستبقى قائمة إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والحد من عدد المشاركين في مختلف التجمعات.
ومن المتوقع أن تنشر إيرلندا يوم 20 يوليو قائمة الدول الآمنة التي ستستأنف الرحلات الجوية منها وإليها من دون الحجر الصحي لمدة أسبوعين على القادمين.
يذكر أن المرحلة الأولى من رفع القيود بدأت في إيرلندا يوم 18 مايو الماضي، والآن كان من المتوقع الانتقال إلى المرحلة الرابعة منه، لكن عدد الإصابات بكورونا عاود الارتفاع منذ أوائل الشهر الجاري بعد إعادة فتح المطاعم والحانات.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيرلندا حتى الآن 25 ألفا و683 حالة، وعدد الوفيات 1748 حالة منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد.

هذا المحتوى من

إيرلندا فيروس كورونا مايكل مارتن الحجر الصحي

الخبر التالى:

إسبانيا تقيم مراسم تأبين لضحايا فيروس كورونا بحضور ملكي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان