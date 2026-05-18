"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها

كتب : وكالات

01:43 م 18/05/2026 تعديل في 02:15 م

استقبال ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في إسبا

وصلت السفينة السياحية المرتبطة بحالات الإصابة بفيروس "هانتا" إلى محطتها النهائية بميناء روتردام الهولندي، اليوم الإثنين، تمهيداً لإخضاعها لإجراءات التعقيم، بعد رحلة استدعت متابعة من السلطات الصحية الدولية.

ورست السفينة "إم في هونديوس" في الميناء وعلى متنها 25 فرداً من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي، وذلك بعد إجلاء الركاب خلال مراحل سابقة من الرحلة.

ورصد صحفي من وكالة "أسوشيتد برس" مغادرة أشخاص من السفينة وهم يرتدون الكمامات على سطحها، فيما رافقها زورق تابع للشرطة الهولندية إلى جانب قاطرة بحرية خلال وصولها.

وأعلنت السلطات المختصة أن أفراد الطاقم سيخضعون للحجر الصحي بشكل فوري عقب وصول السفينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح الإثنين الإبقاء على تقييم مخاطر تفشي فيروس "هانتا" عند مستوى "منخفض الخطورة".

وأوضحت المنظمة أن مراجعة أحدث البيانات المتاحة أظهرت استمرار انخفاض مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً، مشيرة إلى أن فرص انتقال العدوى مرشحة للتراجع بعد نزول الركاب وتطبيق إجراءات المراقبة الصحية.

وكانت السفينة التابعة لشركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" قد أثارت اهتماماً واسعاً بعد تسجيل وفاة ثلاثة من ركابها نتيجة الإصابة بفيروس "هانتا"، وهو مرض نادر لا تتوفر له لقاحات أو علاجات محددة.

وأشارت المعلومات الواردة إلى أن فترة حضانة الفيروس قد تمتد لعدة أسابيع، ما يعني بقاء احتمال ظهور حالات إضافية بين الركاب خلال الفترة المقبلة.

