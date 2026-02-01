إعلان

إندونيسيا تحذر من انتشار فيروس نيباه من الطيور المهاجرة والخفافيش

كتب : مصراوي

12:23 ص 01/02/2026

فيروس نيباه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جاكرتا - (د ب أ)

حذر مكتب الحجر الصحي في بانجكال بينانج الإندونيسية، من أن الخفافيش والطيور المهاجرة القادمة من دول مثل الهند قد تحمل فيروس نيباه، وهو مرض قاتل قادر على الانتقال إلى البشر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال أجوس سياه، رئيس مكتب بانجكال بينانج، السبت: "يجب مراقبة مرض نيباه عن كثب، لأن الفيروس يمكن أن يصيب البشر ويسبب معدل وفيات مرتفع".

وأوضح أجوس أن موجات البرد القارس في عدد من الدول تدفع الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو مناطق أكثر دفئا، من بينها إندونيسيا.

وأشار إلى أن عشرات الطيور القادمة من روسيا وصلت مؤخرا إلى جاوة الشرقية، ما يسلط الضوء على أن تحركات الحياة البرية عبر الحدود قد تزيد من المخاطر الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحجر الصحي روسيا بانجكال بينانج فيروس نيباه الخفافيش الطيور المهاجرة إندونيسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذيرات من "ممارسات احتكارية" عقب زيادة أسعار المحمول.. وشعبة الاتصالات
اقتصاد

تحذيرات من "ممارسات احتكارية" عقب زيادة أسعار المحمول.. وشعبة الاتصالات
احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
شئون عربية و دولية

قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي