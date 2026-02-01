إندونيسيا تحذر من انتشار فيروس نيباه من الطيور المهاجرة والخفافيش

جاكرتا - (د ب أ)

حذر مكتب الحجر الصحي في بانجكال بينانج الإندونيسية، من أن الخفافيش والطيور المهاجرة القادمة من دول مثل الهند قد تحمل فيروس نيباه، وهو مرض قاتل قادر على الانتقال إلى البشر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال أجوس سياه، رئيس مكتب بانجكال بينانج، السبت: "يجب مراقبة مرض نيباه عن كثب، لأن الفيروس يمكن أن يصيب البشر ويسبب معدل وفيات مرتفع".

وأوضح أجوس أن موجات البرد القارس في عدد من الدول تدفع الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو مناطق أكثر دفئا، من بينها إندونيسيا.

وأشار إلى أن عشرات الطيور القادمة من روسيا وصلت مؤخرا إلى جاوة الشرقية، ما يسلط الضوء على أن تحركات الحياة البرية عبر الحدود قد تزيد من المخاطر الصحية.