ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى ١.٨٨ مليون والوفيات ٧٢٨٣٣
برازيليا - (د ب أ)
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل، اليوم الثلاثاء، إلى ١.٨٨ مليون حالة.
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، وفقًا لبيانات جمعتها بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز، أن عدد الوفيات في البرازيل بلغ ٧٢ ألفا و ٨٣٣ شخصًا.
وتعافي حتى الأن ١.٢٩ مليون شخص من مرض (كوفيد-١٩) منذ الإعلان عن أول حالة في البلاد لأول مرة قبل ١٩ أسبوعًا.
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