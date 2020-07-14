سوريا: تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 439

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء حالتين ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

ولفتت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية سانا- إلى أن عدد الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى الآن 439 حالة شفي منها 138 حالة وتوفيت 21 حالة.