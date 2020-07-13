العراق يدعو إلى تفعيل اتفاقية مع "سيمنس" الألمانية لمعالجة النقص في الكهرباء

بغداد - (د ب ا)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى العمل على تفعيل الاتفاقية مع شركة سيمنس الألمانية، لإتتاج الطاقة الكهربائية لمعالجة الخلل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء اجتمع اليوم مع وزيري النفط والكهرباء على خلفية الانخفاض الكبير في انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنس الألمانية وقيام وزارة النفط بتزويد الوقود مجانا إلى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز للأهالي".

وقال الكاظمي، بحسب البيان، إن "ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية وأن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف".

وتابع أن "الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وتعيش مناطق في عدد من المحافظات العراقية في حالة إنقطاع شبه تام للتيار الكهربائي بسبب تدني انتاج محطات الطاقة الكهربائية بسبب عدم توفر الوقود وتهالك شبكات التوزيع وضعف الصيانة الدورية.

وبحسب مصادر برلمانية، فأن العراق أنفق نحو 63 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية الآن ومازالت أوضاع هذا القطاع في حالة تدني ونقص في الانتاج وسوء في التوزيع.

وخرج مئات العراقيين خلال الأيام الماضية في مظاهرات مناطقية للمطالبة بتحسين أوضاع الطاقة الكهربائية ومعالجة أوضاع المولدات الكهربائية الأهلية التي تجهز الأهالي مقابل ثمن.