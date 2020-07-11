موسكو: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية "خطًا لا يمكن إصلاحه"

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن مسألة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أصبحت خطأ لا يمكن إصلاحه ، مما يجعل العودة إلى الاتفاقية مستحيلة.

وقال ريابكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت "إن هناك العديد من الأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة كانت لها عواقب لا يمكن إصلاحها، ومن بين تلك الأخطاء الجسيمة، على سبيل المثال: انسحاب واشنطن الأحادي من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وأضاف "لا يمكن العودة إلى هذه الوثيقة"، التي وصفها ريابكوف بأنها كانت بمثابة أساس متين للأمن الأوروبي لعقود، مشيرا إلى أخطاء واشنطن في تعاملها مع موسكو، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة التعامل مع روسيا في القضايا الإنسانية، ولا سيما رفض التعاون بشأن إعادة المواطنين الروس في الولايات المتحدة "لأسباب مفتعلة".

وأعلنت الولايات المتحدة - في أغسطس 2019 - انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مكررة اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.