أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

موسكو: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية "خطًا لا يمكن إصلاحه"

09:12 م السبت 11 يوليه 2020
موسكو: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية "خطًا لا يمكن إصلاحه"

سيرجي ريابكوف

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن مسألة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أصبحت خطأ لا يمكن إصلاحه ، مما يجعل العودة إلى الاتفاقية مستحيلة.

وقال ريابكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت "إن هناك العديد من الأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة كانت لها عواقب لا يمكن إصلاحها، ومن بين تلك الأخطاء الجسيمة، على سبيل المثال: انسحاب واشنطن الأحادي من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وأضاف "لا يمكن العودة إلى هذه الوثيقة"، التي وصفها ريابكوف بأنها كانت بمثابة أساس متين للأمن الأوروبي لعقود، مشيرا إلى أخطاء واشنطن في تعاملها مع موسكو، مؤكدًا رفض الولايات المتحدة التعامل مع روسيا في القضايا الإنسانية، ولا سيما رفض التعاون بشأن إعادة المواطنين الروس في الولايات المتحدة "لأسباب مفتعلة".

وأعلنت الولايات المتحدة - في أغسطس 2019 - انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مكررة اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

هذا المحتوى من

سيرجي ريابكوف الصواريخ النووية روسيا واشنطن موسكو

الخبر التالى:

مجلس كنائس الشرق الأوسط: قرار أردوغان بشأن "آيا صوفيا" اعتداء على الحرية الدينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12507849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت