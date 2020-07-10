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ترامب يرجئ تجمع انتخابي مطلع الأسبوع بسبب عاصفة استوائية

09:20 م الجمعة 10 يوليه 2020
ترامب يرجئ تجمع انتخابي مطلع الأسبوع بسبب عاصفة استوائية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم تأجيل تنظيم تجمع انتخابي للرئيس في نيو هامبشاير يوم غد السبت بسبب عاصفة استوائية.

قال تيم مورتو مدير الاتصالات بالحملة إنه “تم تأجيل التجمع المقرر يوم غد السبت في بورتسموث بنيو هامبشاير لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب العاصفة الاستوائية فاي، وسيتم إعادة جدولة الحدث، وسيتم الإعلان عن موعد جديد قريبا".

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الاستوائية فاي الولايات الواقعة في شمال شرق البلاد، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من نيو هامبشاير يوم غد السبت، وأجواء عاصفة أكثر حدة في ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني للصحفيين المرافقين للرئيس في فلوريدا إن الحدث سيتم تأجيله لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

وكان من المقرر في الغالب أن يتم التجمع في احدى حظائر المطار المفتوحة.

وسيكون الحدث هو التجمع الثاني لحملة ترامب منذ أن أربكت جائحة فيروس كورونا حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

دونالد ترامب عاصفة استوائية الولايات المتحدة

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