"التعاون الإسلامي" ترفض المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل
الرياض- (د ب أ):
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إنها "ترفض المساس بحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل".
وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان صحفي اليوم ، إنها" تابعت باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي".
ودعت إلى استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.
وكانت السعودية أكدت أمس الثلاثاء أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، رافضة "أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل".
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