عراقجي: القواعد الأمريكية أهداف مشروعة لنا ولا نكن العداء لدول الجوار

كتب : عبدالله محمود

11:03 م 02/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أهداف مشروعة لجيش إيران، مركدًا أن طهران لا تكن العداء لدول الجوار.

وأوضح عراقجي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن إيران لا تهاجم دول المنطقة بل تهاجم القواعد الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران ستدافع عن نفسها بما يقتضي ذلك.

وأشار عراقجي، إلى أن إيران لا تعتبر الحرب الحالية حربا إقليمية بل هي حرب بينهم وبين أمريكا امتدت آثارها إلى المنطقة.

قال عراقجي، إن على ⁠دول المنطقة ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة بسبب توجيهها ضربات لإيران.

وأكد وزير الخارجية ‌الإيراني، ⁠إن طهران ليست في ⁠حالة حرب ⁠مع دول المنطقة.

