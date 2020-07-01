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في مقال بـ"يديعوت أحرونوت"..جونسون يحذر من الضم بصفته "صديقا لإسرائيل"

11:21 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
في مقال بـ"يديعوت أحرونوت"..جونسون يحذر من الضم بصفته "صديقا لإسرائيل"

بوريس جونسون

تل أبيب- (د ب أ):

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأكيد معارضته للخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في مقال تم نشره الأربعاء، بما يصادف الموعد الذي حدده الائتلاف الحاكم في إسرائيل لبدء تنفيذ خطوات الضم.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية: "تابعت بحزن مقترحات ضم أراض فلسطينية. وبصفتي صديقا ومحبا ومؤيدا لإسرائيل منذ أمد طويل، فإني أخشى من أن تفشل هذه المقترحات في هدفها المأمول في تأمين حدود إسرائيل، وستتناقض مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل".

وكتب: "الضم سيمثل انتهاكا للقانون الدولي".

واستبعد نتنياهو أمس الالتزام بموعد الأول من تموز/يوليو، وذلك بعد أسابيع من التكهنات، وقال إن حكومته ستعمل على المضي في مسألة الضم "في الأيام المقبلة".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكنازى لراديو الجيش الاسرائيلى بأنه يعتقد أنه "من المستبعد" أن يحدث الضم اليوم.

وقال :"لا أعرف ما إذا كان سيتم إعلان سيادة اليوم ... عليك أن تسأل رئيس الوزراء نتنياهو."

بوريس جونسون بريطانيا إسرائيل فلسطين

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