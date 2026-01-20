خصم 50% على الرسوم.. تسهيلات كبيرة لتراخيص المحال في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات مالية ومستندية للمواطنين لتيسير استخراج تراخيص المحال العامة وذلك وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تصل إلى خصم 50٪؜ على رسوم استخراج التراخيص حتى يونيو 2026.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يجري التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء بأقل المستندات المطلوبة "البطاقة الشخصية - عقد المحل"، وقبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات.

وأضافت أنه يجري استخراج الترخيص خلال 90 يومًا بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، وتسهيلاً على المواطنين يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط .

وناشدت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة، تفادياً لغلق المحل لحين التقديم على طلب الترخيص، وتحرير غرامة مالية فورية على المحل غير المرخص.

وأكدت عدم قبول أي طلب خدمة مُقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد تقديم على طلب الترخيص، وفي حال الاستمرار في عدم التقديم على طلب الترخيص يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.